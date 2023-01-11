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Зеленский: Мы знаем, к чему готовится государство-террорист, мы будем отвечать

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 17:33
Зеленский: Мы знаем, к чему готовится государство-террорист, мы будем отвечать - Фото
Владимир Зеленский (фото - Иван Станиславский/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское военно-политическое руководство "знает, к чему готовится государство-террорист". Украина будет отвечать, заверил он. Об этом президент сказал во Львове на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой и лидером Польши Анджеем Дудой.

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Зеленский отметил, что вопросам безопасности было уделено главное внимание на встрече.

"Я проинформировал наших друзей о ситуации на передовой нашего государства, о подготовке России к новой эскалации на фронте. Мы знаем, к чему готовиться, мы знаем, к чему готовится государство-террорист, мы будем отвечать. Именно сейчас делаем максимум, чтобы любая новая эскалация приблизила финал государства-террориста", – сказал Зеленский.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Россия война эскалация
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