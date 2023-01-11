Зеленский: Мы знаем, к чему готовится государство-террорист, мы будем отвечать

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское военно-политическое руководство "знает, к чему готовится государство-террорист". Украина будет отвечать, заверил он. Об этом президент сказал во Львове на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой и лидером Польши Анджеем Дудой.

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Зеленский отметил, что вопросам безопасности было уделено главное внимание на встрече.

"Я проинформировал наших друзей о ситуации на передовой нашего государства, о подготовке России к новой эскалации на фронте. Мы знаем, к чему готовиться, мы знаем, к чему готовится государство-террорист, мы будем отвечать. Именно сейчас делаем максимум, чтобы любая новая эскалация приблизила финал государства-террориста", – сказал Зеленский.

5 января 2023 года армия Лукашенко объявила о совместных с российскими оккупантами летных маневрах в Беларуси.

Сейчас в РБ находятся до 10 500 российских военных, большинство из них – вдали от границы.

Часть российских военных перебросят из Беларуси на Донбасс и заменят военными третьего армейского корпуса шестой мотострелковой дивизии ВС РФ, говорили в Госпогранслужбе.

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Вадим Ребрина

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