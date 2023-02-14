Зеленский: На Донбассе сейчас идет беспрецедентное уничтожение российского потенциала

Обстановка на Донбассе остается очень тяжелой, но россияне сейчас там "беспрецедентно" теряют свой потенциал, который уже не смогут восстановить. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Зеленский сообщил, что у него состоялось сегодня несколько совещаний с военнослужащими.

"Ситуация на передовой, особенно в Донецкой и Луганской областях, остается крайне тяжелой. Это буквально бои за каждый метр украинской земли", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что каждый метр, выигранный на Донбассе, – это защита всего государства.

"Каждый день, который наши герои выстояли в Бахмуте, Угледаре, Марьинке и других городах и общинах Донбасса, – это сокращение российской агрессии на недели. Там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала. Все, что враг потеряет на нашем Донбассе, он уже не сможет восстановить", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что это именно тот потенциал российской агрессии, от которого Кремль ждал уничтожения всей Украины.

"Делаем все для того, чтобы дать нашим воинам больше оружия, более дальнобойное оружие и большую мощность для готовящегося наступления", – добавил президент.

По данным Генштаба, оккупантам обещают доплаты за каждый километр продвижения по территории Украины.

В Белом доме заявили, что пока неясно, сможет ли РФ взять Бахмут, но даже при успехе это не повлияет на войну.

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Оксана Житнюк

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