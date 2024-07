Зеленский на пути домой увиделся с премьером Ирландии Харрисом – о чем говорили

Президент Владимир Зеленский на пути в Украину с саммита НАТО встретился с премьером Ирландии Саймоном Харрисом. Об этом он сообщил в соцсетях.

Политики обсудили, в частности, поддержку Украины, продолжение сотрудничества в разминировании и кибербезопасности.

"Пообщались о следующих шагах по реализации решений по результатам Саммита мира и обсудили усилия, необходимые, чтобы усилить внимание мира к теме незаконно депортированных Россией детей", – написал президент.

Последний раз Зеленский встречался с Харрисом на Саммите мира в июле.

On my way to Ukraine, I met with Ireland's Taoiseach @SimonHarrisTD .



