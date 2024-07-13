Зеленський на шляху додому побачився з прем'єром Ірландії Гаррісом – про що говорили
Володимир Зеленський та Саймон Гарріс (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський на шляху до України з саміту НАТО зустрівся з прем'єром Ірландії Саймоном Гаррісом. Про це він повідомив у соцмережах.

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Політики обговорили, зокрема, підтримку України, продовження співпраці в розмінуванні та кібербезпеці.

"Поспілкувалися про наступні кроки для реалізації рішень за результатами Саміту миру й обговорили зусилля, необхідні, щоб посилити увагу світу до теми незаконно депортованих Росією дітей", – написав президент.

Останній раз Зеленський зустрічався з Гаррісом на Саміті миру у липні.

  • На січень 2024 року, за даними Міністерства юстиції Ірландії, за тимчасовим захистом в країні звернулися понад 100 000 українців.

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