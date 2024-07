Зеленський на шляху додому побачився з прем'єром Ірландії Гаррісом – про що говорили

Президент Володимир Зеленський на шляху до України з саміту НАТО зустрівся з прем'єром Ірландії Саймоном Гаррісом. Про це він повідомив у соцмережах.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Політики обговорили, зокрема, підтримку України, продовження співпраці в розмінуванні та кібербезпеці.

"Поспілкувалися про наступні кроки для реалізації рішень за результатами Саміту миру й обговорили зусилля, необхідні, щоб посилити увагу світу до теми незаконно депортованих Росією дітей", – написав президент.

Останній раз Зеленський зустрічався з Гаррісом на Саміті миру у липні.

On my way to Ukraine, I met with Ireland’s Taoiseach @SimonHarrisTD.



We discussed support for Ukraine and continued cooperation in demining and cybersecurity. We also talked about the next steps to implement the decisions based on the outcomes of the Peace Summit and discussed… pic.twitter.com/00GgW2Nkyp