Зеленский наградил 96 военнослужащих ВСУ за доблесть в борьбе с российским агрессором
Сегодня, 7 марта, отмечены государственными наградами 96 военнослужащих ВСУ, которые стали героями во время мужественного отражения российской агрессии. Указ подписал президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в видеообращении.
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По словам главы государства, орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени награждены:
→ Сак Александр Александрович – майор, командир механизированного батальона; благодаря нестандартной тактике он победил батальонную группу врага;
→ Силивакин Ростислав Александрович – капитан, командир механизированного батальона; достиг высоких результатов в борьбе с противником при освобождении от оккупантов городов и сел в Сумской области.
Зеленский подчеркнул, что орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены:
→ Лозовой Игорь Сергеевич – лейтенант, вместе с группой остановил 150 единиц вражеской техники на трассе Житомир-Киев;
→ Потуремец Виталий Викторович – лейтенант, проявил доблесть в бою при уничтожении техники противника, получил ранение.
Президент добавил, что орденом "За мужество" III степени награждается:
→ Барилюк Валентин Викторович – мастер-сержант, командир автомобильного взвода, смог вовремя снабдить танковое подразделение горючим и уничтожить врага.
По словам Зеленского, он перечислил лишь пять героев – остальные из 96 награжденных также проявили смелость и доблесть в противостоянии российскому агрессору.
- Зеленский установил почетное отличие "Город-герой Украины" и присвоил его шести украинских городам, жители которых отличились в противостоянии российскому вторжению.
- Президент принял решение отметить глав облгосадминистраций и мэров городов, которые больше всего отличились в обороне своих общин.
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