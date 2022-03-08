Зеленский наградил 96 военнослужащих ВСУ за доблесть в борьбе с российским агрессором

Сегодня, 7 марта, отмечены государственными наградами 96 военнослужащих ВСУ, которые стали героями во время мужественного отражения российской агрессии. Указ подписал президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в видеообращении.

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По словам главы государства, орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени награждены:

→ Сак Александр Александрович – майор, командир механизированного батальона; благодаря нестандартной тактике он победил батальонную группу врага;

→ Силивакин Ростислав Александрович – капитан, командир механизированного батальона; достиг высоких результатов в борьбе с противником при освобождении от оккупантов городов и сел в Сумской области.

Зеленский подчеркнул, что орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены:

→ Лозовой Игорь Сергеевич – лейтенант, вместе с группой остановил 150 единиц вражеской техники на трассе Житомир-Киев;

→ Потуремец Виталий Викторович – лейтенант, проявил доблесть в бою при уничтожении техники противника, получил ранение.

Президент добавил, что орденом "За мужество" III степени награждается:

→ Барилюк Валентин Викторович – мастер-сержант, командир автомобильного взвода, смог вовремя снабдить танковое подразделение горючим и уничтожить врага.

По словам Зеленского, он перечислил лишь пять героев – остальные из 96 награжденных также проявили смелость и доблесть в противостоянии российскому агрессору.

Зеленский установил почетное отличие "Город-герой Украины" и присвоил его шести украинских городам, жители которых отличились в противостоянии российскому вторжению.

Президент принял решение отметить глав облгосадминистраций и мэров городов, которые больше всего отличились в обороне своих общин.

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Яна Катасонова

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