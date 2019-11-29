Зеленский намекнул прокурорам, кого нужно "сажать"

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский поставил задачу сотрудникам генпрокуратуры: добиваться наказания для коррупционеров, независимо от их должности или фамилии. Об этом он заявил сегодня во время выступления в ГПУ.

"Каждый коррупционер должен понести ответственность, независимо от фамилии (понимаем, о ком мы), должности и сферы деятельности", - сказал глава государства.

При этом он пожелал прокурорам "каждый день появляться в громких новостях, где будут фигурировать цифры пять, 10, 15, 20, 50", которые будут означать количество лет заключения для преступников.

Справка. Согласно Уголовному кодексу, максимальный срок лишения свободы составляет 15 лет либо пожизненное заключение.

18 ноября ГБР передало в ГПУ пятому президенту . Речь идет о деле фигурирует в тринадцати уголовных делах. о якобы влиянии на конкурс в Высшем совете правосудия. Сейчас Порошенко проект подозрения пятому президенту Петру Порошенко

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