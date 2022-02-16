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Зеленский: Нас не пугают никакие даты. Будем защищать себя и 16, и 17 февраля – видео

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 19:11
Зеленский: Нас не пугают никакие даты. Будем защищать себя и 16, и 17 февраля – видео - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот из видео Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцев не пугают никакие прогнозы и даты возможного широкомасштабного вторжения РФ – "мы будем себя защищать, день и месяц не важны". Об этом он сказал сегодня, 16 февраля, выступая перед военнослужащими во время поездки на Донбасс.

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"Нас не пугают никакие прогнозы. Нас не пугают никакие люди, никакие враги. Нас не пугают никакие даты, потому что мы будем себя защищать и 16 февраля, и 17-го. И март, и апрель, и сентябрь, и декабрь. День и месяц не важны", – сказал Зеленский.

Он отметил, что важен год, потому что сейчас 2022-й, а не 2014-й – "важна разница". Президент напомнил, что война идет восемь лет, и "мы стали во столько же раз крепче".

Зеленский поблагодарил военнослужащих, волонтеров, нацсопротивление, дипломатов и всех, кто стоит и будет стоять за украинскую землю.

  • Некоторые западные СМИ возможной датой атаки РФ на Украину называли 15 и 16 февраля – об этом писали Bloomberg, таблоиды The Mirror и The Sun, ссылаясь на свои источники.
  • 14 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что угроза нового вторжения РФ существует и будет существовать до тех пор, пока России посягает на украинские территории, однако СНБО сегодня не видит предпосылок, что наступление произойдет "то ли 16, то ли 17 числа".
  • Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. Сегодня он поздравил украинцев в видеообращении и заявил, что только все вместе мы сможем защитить свой дом.
  • Читайте хронику об угрозе вторжения России от LIGA.net.

Читайте также: Зеленский: Мы не видим никакого отвода войск России, пока это просто заявления

Оксана Житнюк
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