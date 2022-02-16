Зеленский: Нас не пугают никакие даты. Будем защищать себя и 16, и 17 февраля – видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцев не пугают никакие прогнозы и даты возможного широкомасштабного вторжения РФ – "мы будем себя защищать, день и месяц не важны". Об этом он сказал сегодня, 16 февраля, выступая перед военнослужащими во время поездки на Донбасс.

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"Нас не пугают никакие прогнозы. Нас не пугают никакие люди, никакие враги. Нас не пугают никакие даты, потому что мы будем себя защищать и 16 февраля, и 17-го. И март, и апрель, и сентябрь, и декабрь. День и месяц не важны", – сказал Зеленский.

Он отметил, что важен год, потому что сейчас 2022-й, а не 2014-й – "важна разница". Президент напомнил, что война идет восемь лет, и "мы стали во столько же раз крепче".

Зеленский поблагодарил военнослужащих, волонтеров, нацсопротивление, дипломатов и всех, кто стоит и будет стоять за украинскую землю.

Некоторые западные СМИ возможной датой атаки РФ на Украину называли 15 и 16 февраля – об этом писали Bloomberg, таблоиды The Mirror и The Sun, ссылаясь на свои источники.

14 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что угроза нового вторжения РФ существует и будет существовать до тех пор, пока России посягает на украинские территории, однако СНБО сегодня не видит предпосылок, что наступление произойдет "то ли 16, то ли 17 числа".

Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. Сегодня он поздравил украинцев в видеообращении и заявил, что только все вместе мы сможем защитить свой дом.

Читайте хронику об угрозе вторжения России от LIGA.net.

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Оксана Житнюк

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