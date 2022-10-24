Зеленский назначил экс-командующего Сухопутных войск главой военной администрации Киева

Президент Владимир Зеленский уволил Николая Жирнова с должности главы КГВА и назначил вместо него Сергея Попко, который был командующим Сухопутными силами в 2016-2019 годах. Об этом стало известно из соответствующих указов главы государства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В соответствии с Законом "О правовом режиме военного положения", Зеленский уволил генерала Жирнова с должности главы Киевской городской военной администрации.

Другим указом президент назначил начальником КГВА Сергея Попко.

СПРАВКА. Сергей Попко — генерал-полковник Вооруженных Сил Украины. Командующий Сухопутными войсками в 2016-2019 годах, 61 год. Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище. С сентября 2011-го по июль 2012 года возглавлял 13-й армейский корпус, 24 августа 2012 года присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. До марта 2016 возглавлял Главный командный центр Генштаба, был и.о. командующего Объединенного оперативного командования ВСУ. С марта 2016 – командующий Сухопутными войсками, 5 декабря 2017 года присвоено воинское звание генерал-полковника, 5 августа 2019 года уволен с должности командующего Сухопутными войсками, 20 августа 2019 назначен на должность главного инспектора Министерства обороны, 7 мая 2020 года уволен в запас.

Читайте также: Зеленский провел заседание Ставки — обсуждали фронт, действия России и энергетику

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.