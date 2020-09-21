Зеленский назначил главой Госуправления делами экс-вице-мэра Одессы

Мария Стоцкая, согласно указу, назначена на период действия карантина

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Государственного управления делами бывшую заместительницу мэра Одессы Марию Стоцкую. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Назначить Стоцкую Марию Николаевну заместителем руководителя Государственного управления делами с 21 сентября 2020 г путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина..." - сказано в соответствующем указе президента.

Мария Стоцкая - генерал-майор милиции. В 2005-2006 годах руководила одесским облуправлением ГАИ. После этого была региональным представителем министра внутренних дел Василия Цушко. Также работала начальником департамента в МИД и руководителем службы секретаря СНБО. С апреля 2013 г по февраль 2014 г - вице-мэр Одессы (по ноябрь 2013 г мэром города был член президиума Партии регионов Алексей Костусев).

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Вадим Ребрина

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