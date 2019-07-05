Зеленский назначил начальника СБУ в Донецкой и Луганской областях

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский назначил Владимира Петриченко начальником главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий указ N483/2019 размещен на сайте Офиса президента.

"Назначить Петриченко Владимира Геннадиевича начальником главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - гласит указ.

Ранее врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов получил в заместители Александра Дублика и Александра Карпенко, а начальником Главного следственного управления СБУ стал Богдан Тиводар. Указом N477/2019 Зеленский уволил Карпенко с должности начальника ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, а следующим - указом N478/2019 - назначил его замглавы СБУ.

Карпенко будет курировать экономический блок. СБУ в Донбассе он возглавил по указу Порошенко от 26 октября 2018 года. 23 августа того же года пятый президент присвоил Карпенко звание генерал-майора.