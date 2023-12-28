Зеленский назначил нового главу Ровенской ОГА
Президент Владимир Зеленский назначил Александра Коваля главой Ровненской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
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12 декабря кабмин согласовал назначение Коваля главой Ровенской областной государственной администрации, также чиновники согласовали его увольнение с должности начальника Ровенской райадминистрации.
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