Зеленский назначил нового главу Ровенской ОГА
Александр Коваль (Скриншот из видео)

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Коваля главой Ровненской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

12 декабря кабмин согласовал назначение Коваля главой Ровенской областной государственной администрации, также чиновники согласовали его увольнение с должности начальника Ровенской райадминистрации.

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