Зеленський призначив нових голів Донецької та Рівненської адміністрацій

Новий голова Рівненької ОВА раніше очолював райадміністрацію, а Донецька область була без голови понад три місяці

Олександр Коваль (Скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Коваля головою Рівненької обласної державної адміністрації. Також президент призначив головою Донецької обладміністрації Павла Філашкіна. Відповідні укази були опубліковані на сайті Офісу президента.

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12 грудня кабмін погодив призначення Коваля головою Рівненської обласної державної адміністрації, також урядовці погодили його звільнення з посади начальника Рівненської райадміністрації.

У 2013-2016 роках чиновник обіймав керівні посади управління у Державному агентстві земельних ресурсів у Костопільському районі. Надалі працював першим заступником, а згодом і головою Костопільської РДА.

У 2020 році Коваль обрався до Рівненької облради від Слуги народу.

У 2021 році його призначили очільником Рівненської РДА.

Також посадовець є секретарем постійної комісії Рівненської облради з питань екології та земельних відносин.

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Уряд ще 5 вересня погодив звільнення тодішнього глави Донецької ОВА Павла Кириленка – він очолив Антимонопольний комітет.

Виконуючим обов'язки голови області став Ігор Мороз, загалом область була без голови понад три місяці.

12 грудня кабмін погодив призначення Філашкіна на цю посаду. Він працював заступником голови ОДА з 2019 року, раніше з 2001 до 2007 року служив за контрактом у ЗСУ, а потім перебував на оперативних та керівних посадах у МВС різних областей.

Впродовж 2015-2016 років працював заступником начальника управління, начальником відділу протидії хабарництву та організованим формам злочинності у сфері економіки у відповідному управлінні ГУ МВС у Донецькій області.

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