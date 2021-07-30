Зеленский назначил посла Украины в НАТО. Должность оставалась вакантной более двух лет
Президент Владимир Зеленский назначил Наталию Галибаренко главой миссии Украины при НАТО и послов в Турции, Австрии, Танзании и Индонезии. Указы опубликованы на сайте президента.
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Послом Украины в НАТО стала Наталия Галибаренко, бывший первый замминистра иностранных дел и бывший посол Украины в Великобритании. Должность главы миссии при НАТО оставалась вакантной с мая 2019 года, когда занимавший ее Вадим Пристайко был назначен замглавы Администрации президента.
Послом в Турции назначен замглавы МИД Василий Боднар. Он сменил на этой должности Андрея Сибигу, 1 июня назначенного замглавы Офиса президента по внешней политике.
Послом в Австрии назначен директор первого территориального департамента МИД Василий Химинец.
Послом в Индонезии назначен советник-посланник посольства Украины в Китае Василий Гамянин.
Послом в Танзании по совместительству назначен посол Украины в Кении Андрей Праведник.
- 7 апреля 2021 года в рамках плановой ротации Зеленский уволил посла в ЕС, Нидерландах, Омане и ряде других стран.
- 28 апреля Зеленский уволил посла в Австрии Александра Щербу, который известен борьбой с российской пропагандой.
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