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Зеленский назначил посла Украины в НАТО. Должность оставалась вакантной более двух лет

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2021, 11:37
Зеленский назначил посла Украины в НАТО. Должность оставалась вакантной более двух лет - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Stefanie Lecocq/EPA)

Президент Владимир Зеленский назначил Наталию Галибаренко главой миссии Украины при НАТО и послов в Турции, Австрии, Танзании и Индонезии. Указы опубликованы на сайте президента.

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Послом Украины в НАТО стала Наталия Галибаренко, бывший первый замминистра иностранных дел и бывший посол Украины в Великобритании. Должность главы миссии при НАТО оставалась вакантной с мая 2019 года, когда занимавший ее Вадим Пристайко был назначен замглавы Администрации президента.

Послом в Турции назначен замглавы МИД Василий Боднар. Он сменил на этой должности Андрея Сибигу, 1 июня назначенного замглавы Офиса президента по внешней политике.

Послом в Австрии назначен директор первого территориального департамента МИД Василий Химинец.

Послом в Индонезии назначен советник-посланник посольства Украины в Китае Василий Гамянин.

Послом в Танзании по совместительству назначен посол Украины в Кении Андрей Праведник.

Денис Юдин
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Владимир Зеленский МИД нато австрия Турция индонезия посол Танзания
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