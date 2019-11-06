Зеленский назначил внештатным советником адвоката из США: кто он

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником главу офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака. Соответствующий указ глава государства подписал 5 ноября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Назначить Эндрю Романа Мака советником президента, вне штата (по согласию)", - отмечается в сообщении.

Мак родился в Нью-Йорке, получил свидетельство адвоката в 2000 году.

По данным газеты Kyiv Post, в 2010 году его фамилия была в списке наиболее успешных эмигрантов в Украине, он тогда работал в фирме с годовым доходом в $40 млн.

Мак специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, является экспертом в области M&A, корпоративного и антимонопольного права, compliance, законов FCPA и UK Bribery Act, рынков капитала и государственного регулирования.

Имеет свидетельство адвоката в Украине и США, член американской ассоциации адвокатских образований и украинско-американской ассоциации юристов.