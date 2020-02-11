Зеленский: Дело Майдана - самое сложное в Украине

Расследование и доведение до конца дела о трагических событиях во время Революции Достоинства является самым сложным в стране. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил президент Владимир Зеленский.
По его словам, потеряны доказательства, документы.
"Нет людей, нет свидетелей. Некоторые говорят, что в целом на местах после этой трагедии, всех этих событий многие убрали. Самое сложное дело, которое есть у нас в стране, - это Майдан", - отметил президент.
Он уточнил, что делом Майдана точно "занимаются все быстрее, чем это было несколько лет до этого".
"Когда они найдут заказчиков, ведь с убийцами более понятно, - не могу сказать", - отметил Зеленский.
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