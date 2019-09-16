Зеленский назвал три вопроса, которые хочет решить с Путиным

Владимир Зеленский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский заявил о намерении на встрече лидеров нормандской четверки не обсуждать вопросы, а решить конкретные проблемы - обмен пленными, сроки разведения войск, местные выборы на оккупированных территориях. Об этом Зеленский заявил сегодня на совместном брифинге с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Говоря о своих ожиданиях от встречи нормандской четверки, Зеленский сказал, что на ней должен быть окончательно решен вопрос обмена всех пленных, всех на всех.

Второй вопрос - окончательно определить четкие сроки разведения войск, сначала в Золотом, Петровском, потом вдоль всей линии.

Третье - вопрос выборов. "Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, мы должны понимать, что четкие сроки будут до выведения всех войск", - сказал он.

"Это самые главные вещи, и я не знаю, сможем ли мы все это решить за одну встречу, я очень этого хочу. Поэтому наши советники встречались 2 сентября, все это подготовили, и сказали, что мы хотим на встрече не поднимать вопросы, а их решать. Ожидаю, что после этой встречи будет нормальный результат, потому что будут сложные переговоры", - сказал он и выразил надежду, что европейские партнеры поддержат в них Украину.

Ранее в Кремле заявили, что в нормандском формате должны быть рассмотрены разведение сил в Станице Луганской, Петровском и Золотом, а также "формула Штайнмайера".

Зеленский заявил, что вопрос выборов на оккупированных территориях Украины должен обсуждаться только после выполнения ряда условий, среди которых - вывод российских войск.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что по условиям минских соглашений Украина не обязана закреплять "особый статус" оккупированных территорий Донбасса в Конституции.