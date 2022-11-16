Зеленский о блекауте из-за ракетного террора России: Большинство абонентов уже подключены

После вчерашнего массированного ракетного удара страны-террориста России по объектам критической инфраструктуры Украины "большинство" потребителей электроэнергии уже подключены к энергосети. Об этом заявил в утреннем обращении президент Владимир Зеленский.

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"Мне доложили, что большинство абонентов подключены в разных регионах. Всю ночь работали наши энергетики, чиновники, ГСЧСники, – я говорю им "спасибо", – сказал он.

Зеленский добавил, что "вы для нас не абоненты, вы для нас – люди, и мы точно всех врагов победим".

"Надо немного потерпеть. И это правда. Я вам желаю нормального дня, желательно без ракет. Берегите себя, детей. Слава Украине", – обратился глава государства.

Где возобновили электроснабжение и что происходит в областях.

Россия пытается устроить в Украине в холодный период гуманитарную катастрофу и целенаправленно проводит геноцид украинского народа.

15 ноября 2022 года она устроила массированный ракетный обстрел: выпустила около сотни ракет. 73 ракеты сбили ПВО/ПРО, но некоторые все же попали в объекты энергетической системы, нанеся разрушения.

Две ракеты упали на территории Польши недалеко от границы с Украиной – там погибли два человека.

Євген Пилипенко

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