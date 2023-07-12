Зеленский о кассетных боеприпасах для ВСУ: Это о справедливости, мы защищаемся

Президент Владимир Зеленский призвал воспринимать решение США о предоставлении Украине кассетных боеприпасов как "справедливость", так как РФ использует такое оружие против украинцев постоянно и уже длительное время. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом в Вильнюсе.

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Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за принятие решения о предоставлении Украине кассетных боеприпасов: "Я знаю, что это был вызов в США, вызов в Конгрессе, и есть люди, которые не разделяют эту поддержку".

Украинский лидер призвал смотреть на предоставление Украине кластерных боеприпасов "как на справедливость", так как Россия использует такие снаряды на территории Украины, и это происходит "постоянно" и "долгие годы".

Он заверил, что Украина будет использовать кластерные снаряды от США исключительно по вражеским военным целям и сугубо на временно оккупированных территориях.

"Это абсолютно контролируемо и нигде больше не используется. Должна быть справедливость. В этом нет справедливости, что агрессор оккупировал нас, девять лет оккупирует часть наших территорий и убивает наших людей. Как мы можем защищаться? Это о справедливости, мы защищаемся", – сказал Зеленский, еще раз подчеркнув, что Силы обороны не применяют такое оружие вне территории Украины.

Видео применения россиянами кассетных боеприпасов в Харькове весной 2022-го:

7 июля США объявили о новом пакете военной помощи для ВСУ, в него вошли и кассетные боеприпасы.

Байден назвал поставку кассетных боеприпасов Украине "очень тяжелым решением".

Генсек НАТО Столтенберг признал, что кассетные боеприпасы используют и россияне, и украинцы, но есть разница – армия РФ это делает для нападения, а ВСУ для защиты.

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