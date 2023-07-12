Зеленський про касетні боєприпаси для ЗСУ: Це про справедливість, ми захищаємось

Президент Володимир Зеленський закликав сприймати рішення США про надання Україні касетних боєприпасів як "справедливість", адже РФ використовує таку зброю проти українців постійно і вже тривалий час. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Єнсом Столтенбергом у Вільнюсі.

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Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за ухвалення рішення про надання Україні касетних боєприпасів: "Я знаю, що це був виклик у США, виклик в Конгресі, і є люди, які не поділяють цієї підтримки".

Український лідер закликав дивитись на надання Україні кластерних боєприпасів "як на справедливість", адже Росія використовує такі снаряди на території України, і це відбувається "постійно" і "довгі роки".

Він запевнив, що Україна використовуватиме кластерні снаряди від США суто по ворожих військових цілях і суто на тимчасово окупованих територіях.

"Це абсолютно контрольовано і ніде більше не використовується. Повинна бути справедливість. У цьому немає справедливості, що агресор окупував нас, дев’ять років окуповує частину наших територій і вбиває наших людей. Як ми можемо захищатись? Це про справедливість, ми захищаємось", – сказав Зеленський, ще раз наголосивши, що Сили оборони не застосовують таку зброю поза територією України.

Відео застосування росіянами касетних боєприпасів у Харкові навесні 2022-го:

7 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги для ЗСУ, до нього увійшли і касетні боєприпаси.

Байден назвав постачання касетних боєприпасів Україні "дуже важким рішенням".

Генсек НАТО Столтенберг визнав, що касетні боєприпаси використовують і росіяни, і українці, однак є різниця – армія РФ це робить для нападу, а ЗСУ для захисту.

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