Зеленский о крестном ходе без масок: Праздник должен быть таким, после которого не плачут
Президент Владимир Зеленский раскритиковал организаторов вчерашнего многотысячного "крестного хода" в Киеве, заявив, что "праздник должен быть таким, после которого люди не плачут". Об этом он сказал во время общения с журналистами на форуме "Украина 30. Децентрализация".
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По словам Зеленского, он не видел коммуникации в вопросе проведения "крестного хода" со стороны киевской власти.
"Все боятся коммуницировать, понимая, что это большой праздник, и не хотят людям сказать прямо: будьте осторожны", – сказал он.
Президент отметил, что в Киев, по данным полиции, приехали 55 000 человек преимущественно пожилого возраста, и им стоило идти хотя бы в масках.
"Я масок там не видел. Неужели это так сложно? Привозят люди их (участников "крестного хода", – ред.), они организованно приезжают на автобусах, их свозят", – акцентировал Зеленский, добавив, что нужно было позаботиться о более безопасных условиях проведения мероприятия.
Он также подчеркнул, что много людей пожилого возраста ночевали в Лавре и под Лаврой, а во время "крестного хода" даже не организовали питьевую воду – ее людям раздавала полиция.
"Это же не просто праздник. Праздник должен быть таким, после которого люди не плачут", – отметил Зеленский.
По словам президента, проще всего было бы запретить массовое мероприятие на уровне центральной власти, "но так тоже нельзя", потому что людям психологически тяжело сидеть дома.
- 27 июля УПЦ Московского патриархата вывела на улицы столицы более 55 000 человек, а в самой церкви заявили о более 350 000.
- В день мероприятия в Киеве временно перекрыли движение по некоторым центральным улицам, а правоохранители перешли на усиленное патрулирование.
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