Зеленский о крестном ходе без масок: Праздник должен быть таким, после которого не плачут

Президент Владимир Зеленский раскритиковал организаторов вчерашнего многотысячного "крестного хода" в Киеве, заявив, что "праздник должен быть таким, после которого люди не плачут". Об этом он сказал во время общения с журналистами на форуме "Украина 30. Децентрализация".

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По словам Зеленского, он не видел коммуникации в вопросе проведения "крестного хода" со стороны киевской власти.

"Все боятся коммуницировать, понимая, что это большой праздник, и не хотят людям сказать прямо: будьте осторожны", – сказал он.

Президент отметил, что в Киев, по данным полиции, приехали 55 000 человек преимущественно пожилого возраста, и им стоило идти хотя бы в масках.

"Я масок там не видел. Неужели это так сложно? Привозят люди их (участников "крестного хода", – ред.), они организованно приезжают на автобусах, их свозят", – акцентировал Зеленский, добавив, что нужно было позаботиться о более безопасных условиях проведения мероприятия.

Он также подчеркнул, что много людей пожилого возраста ночевали в Лавре и под Лаврой, а во время "крестного хода" даже не организовали питьевую воду – ее людям раздавала полиция.

"Это же не просто праздник. Праздник должен быть таким, после которого люди не плачут", – отметил Зеленский.

По словам президента, проще всего было бы запретить массовое мероприятие на уровне центральной власти, "но так тоже нельзя", потому что людям психологически тяжело сидеть дома.

27 июля УПЦ Московского патриархата вывела на улицы столицы более 55 000 человек, а в самой церкви заявили о более 350 000.

В день мероприятия в Киеве временно перекрыли движение по некоторым центральным улицам, а правоохранители перешли на усиленное патрулирование.

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Оксана Житнюк

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