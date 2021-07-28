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Зеленский о крестном ходе без масок: Праздник должен быть таким, после которого не плачут

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2021, 12:09
Зеленский о крестном ходе без масок: Праздник должен быть таким, после которого не плачут - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский раскритиковал организаторов вчерашнего многотысячного "крестного хода" в Киеве, заявив, что "праздник должен быть таким, после которого люди не плачут". Об этом он сказал во время общения с журналистами на форуме "Украина 30. Децентрализация".

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По словам Зеленского, он не видел коммуникации в вопросе проведения "крестного хода" со стороны киевской власти.

"Все боятся коммуницировать, понимая, что это большой праздник, и не хотят людям сказать прямо: будьте осторожны", – сказал он.

Президент отметил, что в Киев, по данным полиции, приехали 55 000 человек преимущественно пожилого возраста, и им стоило идти хотя бы в масках.

"Я масок там не видел. Неужели это так сложно? Привозят люди их (участников "крестного хода", – ред.), они организованно приезжают на автобусах, их свозят", – акцентировал Зеленский, добавив, что нужно было позаботиться о более безопасных условиях проведения мероприятия.

Он также подчеркнул, что много людей пожилого возраста ночевали в Лавре и под Лаврой, а во время "крестного хода" даже не организовали питьевую воду – ее людям раздавала полиция.

"Это же не просто праздник. Праздник должен быть таким, после которого люди не плачут", – отметил Зеленский.

По словам президента, проще всего было бы запретить массовое мероприятие на уровне центральной власти, "но так тоже нельзя", потому что людям психологически тяжело сидеть дома.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский упц мп церковь крестный ход коронавирус
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