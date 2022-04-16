Зеленский о крейсере "Москва": Сильное оружие РФ, его потопление – не трагедия для нас
Флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", был сильным оружием России в войне против Украины, его потопление – "не трагедия" для Киева. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.
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Президент не сказал прямо, причастна ли к потоплению корабля Украина.
"Мы знаем, что его больше нет. Что касается нашей стороны, то это сильное оружие против нашей страны, поэтому его потопление для нас не трагедия. Я хочу, чтобы вы, остальные люди, поняли это. Чем меньше оружия у РФ, которая напала на нашу страну, тем лучше для нас. Чем меньше у них возможностей. Это важно", – ответил Зеленский.
- 15 апреля США подтвердили, крейсер "Москва" был подбит двумя украинскими ракетами "Нептун" и затонул.
- Зеленский не стал детально комментировать затопление. Он сказал, что российские корабли могут пойти разве что на дно, а если армия РФ уменьшится, то это неплохо.
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