Зеленский о крейсере "Москва": Сильное оружие РФ, его потопление – не трагедия для нас

Флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", был сильным оружием России в войне против Украины, его потопление – "не трагедия" для Киева. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.

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Президент не сказал прямо, причастна ли к потоплению корабля Украина.

"Мы знаем, что его больше нет. Что касается нашей стороны, то это сильное оружие против нашей страны, поэтому его потопление для нас не трагедия. Я хочу, чтобы вы, остальные люди, поняли это. Чем меньше оружия у РФ, которая напала на нашу страну, тем лучше для нас. Чем меньше у них возможностей. Это важно", – ответил Зеленский.

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Марк Сировой

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