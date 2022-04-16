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Зеленский о крейсере "Москва": Сильное оружие РФ, его потопление – не трагедия для нас

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 06:45
Зеленский о крейсере
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

Флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", был сильным оружием России в войне против Украины, его потопление – "не трагедия" для Киева. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.

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Президент не сказал прямо, причастна ли к потоплению корабля Украина.

"Мы знаем, что его больше нет. Что касается нашей стороны, то это сильное оружие против нашей страны, поэтому его потопление для нас не трагедия. Я хочу, чтобы вы, остальные люди, поняли это. Чем меньше оружия у РФ, которая напала на нашу страну, тем лучше для нас. Чем меньше у них возможностей. Это важно", – ответил Зеленский.

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Марк Сировой
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Москва крейсер Владимир Зеленский Флагман
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