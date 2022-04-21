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Зеленский о Ле Пен и Крыме: Наши отношения могут измениться – если она поймет, что неправа

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 08:14
Зеленский о Ле Пен и Крыме: Наши отношения могут измениться – если она поймет, что неправа - Фото
Владимир Зеленский (фото - ОП)

Отношения Украины и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен могли бы измениться, если бы она признала, что была неправа, поддерживая оккупацию Крыма Россией. Об этом в интервью BFMTV заявил президент Владимир Зеленский.

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Ле Пен с 2017 года запрещен въезд в Украину из-за ее попыток оправдать оккупацию Крыма, несколько дней назад она снова поддержала оккупацию полуострова.

"Если бы кандидат понял, что она неправа, наши отношения могли бы измениться", – сказал о ней Зеленский.

Он добавил, что не хочет вмешиваться в выборы президента Франции, однако отметил: "Очевидно, у меня есть отношения с Эмманюэлем Макроном (действующим президентом Франции. – Ред.), и я не хотел бы их потерять".  

  • В это воскресенье, 24 марта, состоится второй тур выборов. Соцопросы пока прогнозируют победу Макрона с небольшим перевесом.

Читайте также: Макрон и Ле Пен на дебатах поспорили из-за России, санкций и ЕС

Марк Сировой
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Владимир Зеленский Крым марин ле пен
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