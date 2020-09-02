Зеленский о Леросе: У меня нет реакции на взяточников и предателей страны
02.09.2020, 13:29
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент отрицает, что требовал исключения нардепа Лероса из фракции Слуга народа
Президент Владимир Зеленский заявил, что не давал указания исключить нардепа Гео Лероса из фракции Слуга народа. Об этом он заявил сегодня на брифинге во время поездки в Харьковскую область.
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На просьбу отреагировать на заявление Лероса о том, что он был исключен из фракции по указанию президента, Зеленский ответил: "У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны, мне все равно, из какой они партии. Я достаточно ответил?"
- 31 августа 2020-го Зеленский в выступлении на съезде СН назвал некоторых депутатов "микробами", которые "забыли, зачем их избрали".
- 1 сентября Лерос отреагировал на слова президента, сказав, что "это вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну", и президент "не стал воевать со старой системой, а слился с ней". Главу ОП Ермака он назвал "агентом ГРУ, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную госизмену", а глава СБУ Баканов, по мнению Лероса, "взял под контроль теневую экономику". Полный текст и видео выступления.
- После этого Лероса исключили из фракции СН.
- Сегодня глава фракции Арахамия заявил, что Зеленский не требовал исключения Лероса, а решение было принято, поскольку нардеп якобы нарушил негласные соглашения.
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