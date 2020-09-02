Зеленский о Леросе: У меня нет реакции на взяточников и предателей страны

Президент отрицает, что требовал исключения нардепа Лероса из фракции Слуга народа

Президент Владимир Зеленский заявил, что не давал указания исключить нардепа Гео Лероса из фракции Слуга народа. Об этом он заявил сегодня на брифинге во время поездки в Харьковскую область.

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На просьбу отреагировать на заявление Лероса о том, что он был исключен из фракции по указанию президента, Зеленский ответил: "У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны, мне все равно, из какой они партии. Я достаточно ответил?"

Денис Юдин

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