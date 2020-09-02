Зеленский не требовал исключить Лероса: тот нарушил договоренность с фракцией – Арахамия

Глава фракции Слуга народа заявил, что исключенный "не самостоятельно эти тексты пишет": "Я не знаю, кто пишет... Точнее, знаю, но не буду говорить"

Президент Владимир Зеленский не звонил руководству фракции Слуги народа с требованием исключить нардепа Гео Лероса, который крайне резко раскритиковал вчера в Раде главу государства и его методы управления страной: это сделали якобы после нарушения Леросом "негласных соглашений". Такое объяснение озвучил журналистам глава фракции СН Давид Арахамия.

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По его словам, у Лероса был затяжной конфликт с главой Офиса президента Андреем Ермаком, но фракция к этом "относилась абсолютно нейтрально", так как у них якобы была негласная договоренность не вмешиваться.

"Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента, говоришь, что "мне президент не нравится, я не хочу этого президента, я критикую его программу, его действия и все остальное"... Это нормальный процесс, когда человек говорит, что "мне здесь не нравится, пойду в другую партию", – сказал Арахамия.

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Глава фракции уточнил, что Лерос был "списочником" на выборах, и если бы ему довелось самостоятельно писать заявление о выходе из фракции, он потерял бы мандат. Поэтому, сказал Арахамия, Слуга народа "фактически помогла не потерять мандат... У него не было избирателей: он просто №25 и ни одной встречи с людьми не провел, в Раду заехал по списку".

Нардеп заявил, что еще до вчерашнего скандального выступления Лероса с трибуны переговорил с ним, так как "была информация", что тот "перейдет красную линию". Лерос, со слов Арахамии, понимал последствия того, что собирался сделать.

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Евгений Пилипенко

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