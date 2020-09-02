Зеленский не требовал исключить Лероса: тот нарушил договоренность с фракцией – Арахамия
Глава фракции Слуга народа заявил, что исключенный "не самостоятельно эти тексты пишет": "Я не знаю, кто пишет... Точнее, знаю, но не буду говорить"
Президент Владимир Зеленский не звонил руководству фракции Слуги народа с требованием исключить нардепа Гео Лероса, который крайне резко раскритиковал вчера в Раде главу государства и его методы управления страной: это сделали якобы после нарушения Леросом "негласных соглашений". Такое объяснение озвучил журналистам глава фракции СН Давид Арахамия.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, у Лероса был затяжной конфликт с главой Офиса президента Андреем Ермаком, но фракция к этом "относилась абсолютно нейтрально", так как у них якобы была негласная договоренность не вмешиваться.
"Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента, говоришь, что "мне президент не нравится, я не хочу этого президента, я критикую его программу, его действия и все остальное"... Это нормальный процесс, когда человек говорит, что "мне здесь не нравится, пойду в другую партию", – сказал Арахамия.
Читайте также: Лерос об исключении из Слуги народа: Вы, подонки, меня не остановите
Глава фракции уточнил, что Лерос был "списочником" на выборах, и если бы ему довелось самостоятельно писать заявление о выходе из фракции, он потерял бы мандат. Поэтому, сказал Арахамия, Слуга народа "фактически помогла не потерять мандат... У него не было избирателей: он просто №25 и ни одной встречи с людьми не провел, в Раду заехал по списку".
Нардеп заявил, что еще до вчерашнего скандального выступления Лероса с трибуны переговорил с ним, так как "была информация", что тот "перейдет красную линию". Лерос, со слов Арахамии, понимал последствия того, что собирался сделать.
- 31 августа 2020-го Зеленский в выступлении на съезде СН назвал некоторых депутатов "микробами", которые "забыли, зачем их избрали".
- 1 сентября Лерос отреагировал на слова президента, сказав, что "это вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну", и президент "не стал воевать со старой системой, а слился с ней". Ермака он назвал "агентом ГРУ, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную госизмену", а глава СБУ Баканов, по мнению Лероса, "взял под контроль теневую экономику". Полный текст и видео выступления.
- После этого в Раде начали собирать подписи за выход Лероса из фракции СН. Инициатором сбора, по информации LIGA.net, был Арахамия. Лероса исключили.
Читайте также: Первый "Свинарчук" Зеленского? Вся история с "пленками Ермака" в одном тексте
Комментарии