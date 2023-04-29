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Зеленский о наступлении: Информация СМИ не помогает Украине, но мы пойдем вперед и победим

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2023, 13:13
Зеленский о наступлении: Информация СМИ не помогает Украине, но мы пойдем вперед и победим - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский упрекнул медиа в излишнем внимании к будущему наступлению Вооруженных Сил Украины. Об этом он сообщил в интервью финским, шведским, датский и норвежским журналистам.

По его словам, наступление зависит не только от вооружений, а иногда существуют информационные угрозы. 

"Я об этом ни разу не высказывался, но иногда есть информация, которая выходит в той или иной прессе и это, к сожалению, не только российская пресса. И я считаю, что эта информация, скажем, не помогает. Сказать честно, она нас остановит? Нет", — сказал глава государства.

Одновременно Зеленский отметил, что даже если информация о наступлении будет появляться каждый день, то это не повлияет на планы украинского командования. 

"Нас все это не остановит и мы все равно пойдем вперед и точно победим. Но такие вещи как время или лишняя информация — не важно насколько фейковая или правдивая – все это влияет. И хочу подчеркнуть – это точно не помогает", — добавил Зеленский.

Читайте также: Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники

Дмитро Гриниченко
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