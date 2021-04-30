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Зеленский о пограничниках Украины: готовы объяснить и неофициальную версию "Нехай щастить"

30.04.2021, 13:52
Зеленский о пограничниках Украины: готовы объяснить и неофициальную версию
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский, поздравляя сотрудников Госпогранслужбы с профессиональным праздником, заявил, что они готовы пояснить непрошенным гостям Украины "неофициальную версию" пожелания с дорожного знака "Нехай щастить". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Всем нежелательным гостям нашей земли украинские пограничники всегда готовы объяснить, что известное пожелание с дорожного знака "Нехай щастить" имеет и другую, неофициальную версию", – заявил Зеленский.

Он отметил, что в 2014 году именно сотрудники ГПС первыми встретили и дали отпор врагу.

"Поэтому всем, кого мы не приглашали и кого не рады видеть, лучше не иметь дело с нашими мужественными парнями и девушками в зеленых беретах", – написал он.

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Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский пограничники день пограничника ГПС
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