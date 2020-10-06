Зеленский о резиденции в Конча-Заспе: Для меня это просто отель, ищем с женой новое место
По словам президента Владимира Зеленского, он продал свой дом
Госдачу на территории резиденции Конча-Заспа президент Владимир Зеленский воспринимает как отель, но хочет жить дома, поэтому планирует построить или арендовать дом. Об этом он заявил американскому изданию Politico, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.
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"Я никуда не переезжаю, у меня есть квартира. Я выехал из своего дома, у меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за COVID-19. Дом был продан", – отметил Зеленский.
По его словам, тогда он временно переехал в резиденцию.
"Сегодня это для меня просто отель, иначе я это не использовал бы. Хотя, по нашему законодательству, имею полное право, но я хочу жить дома. Сейчас мы с женой ищем новое место. Построим дом, возьмем в аренду", – уточнил Зеленский, подчеркнув, что для них "важно иметь, как говорят в Украине, свое личное семейное гнездышко".
- 9 июля Схемы опубликовали сюжет, в котором говорится, что Зеленский начал пользоваться дачей на территории резиденции "Конча-Заспа" Государственного управления делами, а именно – "домом №29", также известном как "дача Ющенко", где недавно сделали ремонт за государственный счет.
- Журналисты напомнили, что до избрания президентом Зеленский осуждал политиков, которые пользуются государственными льготами и привилегиями за счет бюджета и утверждал, что государственные резиденции надо "отдать детям".
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