Зеленский о сотрудничестве с НАТО: Мы с оружием в руках можем защищать демократию

Украина более тесно начала сотрудничать с США, НАТО и странами ЕС, уже есть положительные результаты. Об этом 1 декабря во время ежегодного обращения к Верховной Раде сказал президент Владимир Зеленский.

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"Мы ежедневно доказываем, что способны не только эффективно сотрудничать с НАТО в операциях и учениях Альянса – взаимодействие в Черном море, деятельность Литовско-польско-украинской бригады – но и с оружием в руках защищать демократию, свободу, собственное государство", – отметил он.

По подсчетам правительства, Украина выполнила 60% обязательств по ассоциации с ЕС, из них 25% – в 2021 году.

Зеленский рассказал о сотрудничестве с Британией: заработал проект развития ВМС Украины на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов.

Он напомнил, что с Турцией Украина строит корвет для ВМС, а четыре инвестпроекта с Францией принесут Украине 1,3 млрд евро.

По словам Зеленского, Украина предложила лидерам ЕС создать региональную платформу по укреплению энергобезопасности в Европе.

В 2020 году Зеленский выступал с посланием к парламенту 20 октября.

По данным социологов, рейтинг Зеленского в октябре 2021 года упал на 6% по сравнению с началом сентября, но он сохраняет позицию лидера.

26 ноября Зеленский дал 5,5-часовую пресс-конференцию. Вот самое главное из нее.

Яна Катасонова

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