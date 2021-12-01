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Зеленский о сотрудничестве с НАТО: Мы с оружием в руках можем защищать демократию

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 11:30
Зеленский о сотрудничестве с НАТО: Мы с оружием в руках можем защищать демократию - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Украина более тесно начала сотрудничать с США, НАТО и странами ЕС, уже есть положительные результаты. Об этом 1 декабря во время ежегодного обращения к Верховной Раде сказал президент Владимир Зеленский.

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"Мы ежедневно доказываем, что способны не только эффективно сотрудничать с НАТО в операциях и учениях Альянса – взаимодействие в Черном море, деятельность Литовско-польско-украинской бригады – но и с оружием в руках защищать демократию, свободу, собственное государство", – отметил он.

По подсчетам правительства, Украина выполнила 60% обязательств по ассоциации с ЕС, из них 25% – в 2021 году.

Зеленский рассказал о сотрудничестве с Британией: заработал проект развития ВМС Украины на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов.

Он напомнил, что с Турцией Украина строит корвет для ВМС, а четыре инвестпроекта с Францией принесут Украине 1,3 млрд евро.

По словам Зеленского, Украина предложила лидерам ЕС создать региональную платформу по укреплению энергобезопасности в Европе.

  • В 2020 году Зеленский выступал с посланием к парламенту 20 октября.
  • По данным социологов, рейтинг Зеленского в октябре 2021 года упал на 6% по сравнению с началом сентября, но он сохраняет позицию лидера.
  • 26 ноября Зеленский дал 5,5-часовую пресс-конференцию. Вот самое главное из нее.
Яна Катасонова
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верховная рада Владимир Зеленский обращение
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