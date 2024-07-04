Зеленский о возможном участии Путина во втором Саммите мира: Он боится выезжать из России

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что представителей России планируют пригласить на второй Саммит мира, однако он отметил, что не уверен в участии в мероприятии российского диктатора Владимира Путина из-за его страха віезжать из РФ. Об этом глава государства рассказал в интервью агентству Bloomberg.

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"Если следующий Саммит мира будет идти по тому плану, который мы предполагаем. А он предполагает, что будет план со всеми пунктами, как мы видим окончание войны, и на нашей стороне будет большинство мира – мы работаем в этом направлении. Если план будет готов, мы организовываем второй Саммит мира и там должны быть представители РФ, а кто это будет – мы посмотрим", – сказал Зеленский.

На вопрос о возможном участии Путина Зеленский ответил, что не уверен в этом.

"Мне кажется, что он боится выезжать из России", – заявил президент. Глава государства не уточнил, кто именно, кроме Путина, может принять участие в мероприятии, но отметил, что, возможно, "к этому моменту в Кремле будет другой человек".

15-16 июня в Швейцарии прошел Глобальный саммит мира, инициированный Украиной – Россию на него не пригласили.

20 июня Ермак заявил, что подготовка ко второму Саммиту мира продолжается, однако уже известно о планах россиян по попыткам срыва мероприятия.

21 июня Кулеба заявил, что участие России во втором Саммите мира возможно по формату Черноморской зерновой инициативы.

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