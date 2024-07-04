Зеленський про можливу участь Путіна у другому Саміті миру: Він боїться виїжджати з Росії
Президент Володимир Зеленський заявив, що представників Росії планують запросити на другий Саміт миру, однак він зазначив, що не впевнений щодо участі в заході російського диктатора Володимира Путіна через його страх виїжджати з РФ. Про це глава держави розповів в інтерв’ю агентству Bloomberg.
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"Якщо наступний Саміт миру відбуватиметься за тим планом, який ми передбачаємо. А він передбачає, що буде план з усіма пунктами, як ми бачимо закінчення війни, і на нашому боці буде більшість світу – ми працюємо в цьому напрямку. Якщо план буде готовий, ми організовуємо другий Саміт миру і там повинні бути представники РФ, а хто це буде – ми подивимось", – сказав Зеленський.
На запитання щодо можливої участі Путіна Зеленський відповів, що не впевнений у цьому.
"Мені здається, що він боїться виїжджати з Росії", – заявив президент. Глава держави не уточнив, хто саме, крім Путіна, може взяти участь у заході, але зазначив, що можливо "до цього моменту в Кремлі буде інша людина".
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