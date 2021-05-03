Зеленский о встречах в Польше: Говорили о равенстве и поддержке Украины

Сегодня, 3 мая, во время поездки в Варшаву президент Владимир Зеленский в дискуссии с президентами Эстонии, Латвии, Литвы и Польши говорил равенстве. Об этом Зеленский написал в Telegram.

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"Когда весь мир без малого – захватила эпидемия COVID-19, Украина была среди тех, кто не просил, а, наоборот, подавал руку помощи. Наши медики ездили в разные страны Евросоюза, чтобы вместе с местными истощенными врачами спасать больных. Украина давала самолеты, чтобы привозить средства защиты и себе, и другим. Тогда мы были равными", – напомнил Зеленский.

Президент отметил, что теперь, когда в мире началась вакцинация от коронавируса, Украина получила слишком мало из обещанных вакцин, и в целом распределение вакцин в мире несправедливо.

"И я напомнил всем, что равенство – это о конкретной поддержке тогда, когда это больше всего нужно", – написал Зеленский.

Президент заявил, что Украина является форпостом Европы все семь лет, которые продолжается российско-украинская война – угроза для всего Евросоюза.

"Вот почему в выступлении каждого из лидеров Украина была в центре внимания – ею начинали и заканчивали дискуссию. Наши партнеры понимают вызовы и то, что вступление Украины в ЕС и НАТО будет способствовать завершению войны на Донбассе", – написал президент.

Он отметил, что с Украиной говорят как с равноправными участниками европейской семьи, несмотря на то, что Украина пока не является членом ЕС.

"И поэтому Украина поставила подпись под совместной декларацией пяти стран, где четко указано, что Европа – наш общий дом и должна строиться на принципах свободы, суверенитета, территориальной целостности, демократии, верховенства права, равенства и солидарности", – заявил президент.

Он подчеркнул, что главное в этой декларации – признание того, что Европа должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют вышеназванные ценности.

Ранее сегодня сообщалось, что Зеленский, а также главы Польши, Литвы, Эстонии и Латвии приняли декларацию о продолжении диалога и сотрудничестве стран.

Зеленский и Дуда подписали совместную декларацию о поддержке Варшавой европейских стремлений Киева.

Наталия Медведева

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