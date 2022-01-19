Зеленский о встрече с Блинкеном: Убежден – никакого решения об Украине без нас не будет
Сегодня, 19 января, президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном поблагодарил союзников за поддержку и призвал не принимать решения об Украине без нашего участия. Об этом сообщается в Twitter главы государства.
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"Убежден, что никакого решения об Украине без Украины не будет", – сказано в сообщении.
Зеленский подчеркнул важность личной вовлеченности Блинкена "в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины".
Украинский лидер поблагодарил партнеров за поддержку в вопросах политики и безопасности. Зеленский надеется на "усиление экономического и финансового взаимодействия" между Украиной и США.
- Утром 19 января 2022 года борт Блинкена приземлился в аэропорту Борисполь. У госсекретаря запланированы в Киеве встречи с президентом Зеленским и главой МИД Кулебой.
- 18 января в пресс-службе МИД сообщали LIGA.net, что Блинкен приедет по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Цель – продолжить координацию по сдерживанию агрессии России.
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