Зеленский о встрече с Блинкеном: Убежден – никакого решения об Украине без нас не будет

Сегодня, 19 января, президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном поблагодарил союзников за поддержку и призвал не принимать решения об Украине без нашего участия. Об этом сообщается в Twitter главы государства.

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"Убежден, что никакого решения об Украине без Украины не будет", – сказано в сообщении.

Зеленский подчеркнул важность личной вовлеченности Блинкена "в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины".

Украинский лидер поблагодарил партнеров за поддержку в вопросах политики и безопасности. Зеленский надеется на "усиление экономического и финансового взаимодействия" между Украиной и США.

Утром 19 января 2022 года борт Блинкена приземлился в аэропорту Борисполь. У госсекретаря запланированы в Киеве встречи с президентом Зеленским и главой МИД Кулебой.

18 января в пресс-службе МИД сообщали LIGA.net, что Блинкен приедет по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Цель – продолжить координацию по сдерживанию агрессии России.

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Яна Катасонова

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