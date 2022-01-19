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Зеленский о встрече с Блинкеном: Убежден – никакого решения об Украине без нас не будет

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19.01.2022, 16:19
Зеленский о встрече с Блинкеном: Убежден – никакого решения об Украине без нас не будет - Фото
Встреча в Киеве Владимира Зеленского и Энтони Блинкена (фото - Twitter/Владимир Зеленский)

Сегодня, 19 января, президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном поблагодарил союзников за поддержку и призвал не принимать решения об Украине без нашего участия. Об этом сообщается в Twitter главы государства.

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"Убежден, что никакого решения об Украине без Украины не будет", – сказано в сообщении.

Зеленский подчеркнул важность личной вовлеченности Блинкена "в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины".

Украинский лидер поблагодарил партнеров за поддержку в вопросах политики и безопасности. Зеленский надеется на "усиление экономического и финансового взаимодействия" между Украиной и США.

Скриншот Twitter

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Яна Катасонова
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