Зеленский о высказываниях Берлускони: Он повторил слова Путина, немного людей помнят его

Президент Владимир Зеленский прокомментировал высказывания бывшего премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который недавно обвинил его в войне РФ против Украины и заявил, что на российского диктатора Владимира Путина "давят" внутри России. Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

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По его словам, Берлускони повторяет высказывания и нарративы Путина.

"Я не видел его собственного мнение, понимаете? Или мнения общества, которое поддерживает его позицию. Я увидел мысль Путина, ему просто дали определенные слова, я думаю, что это не его личное мнение. Если бы это были его слова, я бы испугался", — сказал Зеленский.

Он отметил, что итальянцы показали отношение к позиции Берлускони, отдав его партии всего 8% голосов на выборах.

"Тут не нужна моя реакция, достаточно реакции итальянцев, поддержка невелика. Он использовал мою фамилию, потому что без упоминания меня и Украины, получил бы наверное еще меньше процентов. Мне кажется, что немного людей помнят его. Ему почти 90 лет, я желаю ему здоровья", — резюмировал глава государства.

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Дмитро Гриниченко

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