Зеленский о высказываниях Берлускони: Он повторил слова Путина, немного людей помнят его
Президент Владимир Зеленский прокомментировал высказывания бывшего премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который недавно обвинил его в войне РФ против Украины и заявил, что на российского диктатора Владимира Путина "давят" внутри России. Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию
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По его словам, Берлускони повторяет высказывания и нарративы Путина.
"Я не видел его собственного мнение, понимаете? Или мнения общества, которое поддерживает его позицию. Я увидел мысль Путина, ему просто дали определенные слова, я думаю, что это не его личное мнение. Если бы это были его слова, я бы испугался", — сказал Зеленский.
Он отметил, что итальянцы показали отношение к позиции Берлускони, отдав его партии всего 8% голосов на выборах.
"Тут не нужна моя реакция, достаточно реакции итальянцев, поддержка невелика. Он использовал мою фамилию, потому что без упоминания меня и Украины, получил бы наверное еще меньше процентов. Мне кажется, что немного людей помнят его. Ему почти 90 лет, я желаю ему здоровья", — резюмировал глава государства.
- Ранее издание LaPresse опубликовало аудиозапись, где Берлускони говорит своим однопартийцам, что Зеленский хотел "устроить атаки" на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Насчет Путина он подчеркнул: диктатор "выступал против любой инициативы, сопротивлялся и подвергался сильному давлению со всей России", что и побудило его "придумать" полномасштабное вторжение в Украину.
- После высказываний Берлускони новая премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее правительство будет проевропеским и пронатовским. Она подчеркнула, что любая партия, которая не согласна с ее линией внешней политики, не должна входить в состав правительства.
- Недавно итальянский сенатор Массимилиано Ромео заявил, что украинцы не должны в одиночку решать, как вести войну против России, а также поставил под сомнение безоговорочную поддержку Украины. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии LIGA.net заявил, что это личное мнение политика, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони четко артикулировала — страна будет и дальше поддерживать Украину.
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