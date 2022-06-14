Зеленский об условиях окончания войны: Когда в Украине останемся только мы и наши гости
Война может закончиться, когда на нашей земле будем только мы и те, кого мы сами пригласим к себе в гости. Так президент Владимир Зеленский ответил на вопрос датского журналиста о том, каким с точки зрения Украины будет окончание войны с Россией.
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В ходе интервью, которое Зеленский дал по видеосвязи для датских медиа, журналист спросил, как могут выглядеть условия мира с Россией, на которые Украина сможет согласиться.
"Война может завершиться, когда, мы, украинцы, и только мы, будем на нашей земле. Конечно, мы можем приглашать и других на нашу землю, но только в гости, и уж точно без оружия", – сказал президент.
Он добавил, что "эта война должна закончиться уважением к нашему народу, уважением к нашей земле, к нашим людям, детям, к нашему настоящему и будущему, уважением к нашему суверенитету".
Он подчеркнул, что ключевой задачей для этого является восстановление территориальной целостности страны.
"Я понимаю, что получиться это может не сразу, и я понимаю, что это серьезный вызов", – сказал он.
- 7 июня в интервью Financial Times Зеленский сказал, что возвращение к линии разграничения по состоянию на 24 февраля будет "временной победой", после этого Украина будет настаивать на полной деоккупации своих территорий.
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