Зеленский об условиях окончания войны: Когда в Украине останемся только мы и наши гости

Война может закончиться, когда на нашей земле будем только мы и те, кого мы сами пригласим к себе в гости. Так президент Владимир Зеленский ответил на вопрос датского журналиста о том, каким с точки зрения Украины будет окончание войны с Россией.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ходе интервью, которое Зеленский дал по видеосвязи для датских медиа, журналист спросил, как могут выглядеть условия мира с Россией, на которые Украина сможет согласиться.

"Война может завершиться, когда, мы, украинцы, и только мы, будем на нашей земле. Конечно, мы можем приглашать и других на нашу землю, но только в гости, и уж точно без оружия", – сказал президент.

Он добавил, что "эта война должна закончиться уважением к нашему народу, уважением к нашей земле, к нашим людям, детям, к нашему настоящему и будущему, уважением к нашему суверенитету".

Он подчеркнул, что ключевой задачей для этого является восстановление территориальной целостности страны.

"Я понимаю, что получиться это может не сразу, и я понимаю, что это серьезный вызов", – сказал он.

7 июня в интервью Financial Times Зеленский сказал, что возвращение к линии разграничения по состоянию на 24 февраля будет "временной победой", после этого Украина будет настаивать на полной деоккупации своих территорий.

Читайте также: Зеленский: Путин не понимает, что происходит. Украина не пойдет на уступки

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.