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Зеленский: Общая заявка на проведение ЧМ-2030 – больше, чем символ веры в нашу победу

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 22:27
Зеленский: Общая заявка на проведение ЧМ-2030 – больше, чем символ веры в нашу победу - Фото
Владимир Зеленский (фото: ОП)

Общая заявка Украины, Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году – это больше, чем символ веры в общую победу в войне Россией. Об этом написал в Twitter президент Владимир Зеленский.

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"Совместная заявка Испании, Португалии и Украины на проведение чемпионата мира по футболу-2030 – больше, чем символ веры в нашу общую победу", – написал Зеленский. 

По словам президента, победа Украины состоится благодаря солидарности с ней мировых партнеров.

"Украина выстоит, победит и отстроится благодаря солидарности партнеров. Благодарны за поддержку Испании и Португалии", – заявил Зеленский.

  • 5 октября стало известно, что Украина, Испания и Португалия подают общую заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. 
  • С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет ЧМ-2022. Сборная Украины на него не попала, уступив Уэльсу в решающем матче за выход.

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Наталія Медведєва
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чемпионат мира Владимир Зеленский футбол чм-2030
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