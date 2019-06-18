Зеленский обсудил со Штайнмайером работу Нормандского формата

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Президент Владимир Зеленский в Берлине встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президенты обсудили возможность функционирования Нормандского формата и освобождение военнопленных украинских моряков.

Кроме того Зеленский провел встречи с сопредседателем партии Союз 90/Зеленые Робертом Хабеком и партии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По данным пресс-службы Зеленского, стороны обсуждали развитие альтернативной энергетики и проекты, которые планируется реализовать с привлечением иностранных партнеров. Кроме того говорили о противостоянии вражеской пропаганде.

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