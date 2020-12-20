Зеленский объяснил, почему в Украине строят дороги во время борьбы с эпидемией COVID-19

Благодаря строительству дорог, которое финансировалось из фонда по борьбе с коронавирусом, "скорая помощь стала быстрее добираться к больным". Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NYT.

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Он заявил, что в его адрес звучит много обвинений из-за строительства инфраструктуры во время пандемии: "Сейчас люди увидели, что наши скорые начали добираться к больным быстро. Наши пожарные машины начали доезжать быстрее".

По его словам, "сейчас не за сутки можно доехать, а появилась возможность добираться за минуты": "Мы видим, что инфраструктура важна... Мы уже сделали, и это подтверждено, 4000 км дорог в этом году... Я считаю это правильным шагом. Скажу честно, я этим очень горжусь".

1 июля 2020 года Укравтодор получил 35 млрд грн из фонда по борьбе с COVID-19.

В ноябре, по данным соцгруппы Рейтинг, мнения украинцев о том, стоит ли тратить деньги из фонда по борьбе с коронавирусом на строительство дорог, разделились почти поровну.

17 декабря стало известно, что украинцы, по данным опроса Центра Разумкова, считают главными достижениями 2020 года перемирие на Донбассе (51%) и строительство дорог (43%).

Владислав Сердюк

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