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"Пока не имею права". Зеленский не назвал фамилии стоящих за скандальным решением КСУ

02.11.2020, 21:49
Владимир Зеленский (Скриншот видео программы Свобода слова на ICTV)

По словам президента, сейчас правоохранительные органы собирают доказательства влияния на Конституционный суд

Президент Владимир Зеленский сказал, что пока не имеет права называть фамилии людей, которые повлияли на Конституционный суд, чтобы тот принял решение о признании неконституционной уголовную ответственность за внесение недостоверных сведений чиновниками в декларации. Об этом президент сказал в эфире программы Свобода слова на ICTV.

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"Я считаю, что я не имею права сегодня называть эти фамилии, потому что под этим должны быть реальные доказательства. Это вопрос к правоохранительным органам, которые кстати уже занимаются этим вопросом. Когда они будут готовы, я буду готов открыто об этом говорить", – ответил президент на вопрос журналиста.

Несколькими минутами ранее председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что за скандальным решением КСУ стоят Игорь Коломойский и Виктор Медведчук.

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Наталия Медведева
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