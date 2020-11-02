"Пока не имею права". Зеленский не назвал фамилии стоящих за скандальным решением КСУ

По словам президента, сейчас правоохранительные органы собирают доказательства влияния на Конституционный суд

Президент Владимир Зеленский сказал, что пока не имеет права называть фамилии людей, которые повлияли на Конституционный суд, чтобы тот принял решение о признании неконституционной уголовную ответственность за внесение недостоверных сведений чиновниками в декларации. Об этом президент сказал в эфире программы Свобода слова на ICTV.

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"Я считаю, что я не имею права сегодня называть эти фамилии, потому что под этим должны быть реальные доказательства. Это вопрос к правоохранительным органам, которые кстати уже занимаются этим вопросом. Когда они будут готовы, я буду готов открыто об этом говорить", – ответил президент на вопрос журналиста.

Несколькими минутами ранее председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что за скандальным решением КСУ стоят Игорь Коломойский и Виктор Медведчук.

27 октября 2020 года КСУ по обращению 47 депутатов отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК.

30 октября Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава КСУ.

Сегодня, 2 ноября, в парламенте был зарегистрирован законопроект авторства Разумкова и еще ряда депутатов, которым предлагается вернуть е-декларации в законодательство в первоначальном виде.

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Наталия Медведева

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