Зеленский отреагировал на победу Курца на парламентских выборах

Президент Владимир Зеленский поздравил бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца с победой его партии на парламентских выборах. Об этом он сообщил у себя в Twitter.
"Поздравления Себастиану Курцу с исторической победой на парламентских выборах в Австрии. Будем рады сотрудничеству с вами и новым правительством Австрии", - отметил Зеленский.
- 30 сентября на внеочередных парламентских выборах в Австрии больше мест получила консервативная Австрийская народная партия. Пока не ясно, с кем мог бы создать коалиционное правительство ее лидер Курц.
- По предварительным данным, без подсчета голосов, отданных по почте, Австрийская народная партия набирает на выборах более 38% голосов, левоцентристская Социал-демократическая партия Австрии - 21,5%, правая популистская Партия свободы Австрии - более 17%.