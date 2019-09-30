Зеленский отреагировал на победу Курца на парламентских выборах

Владимир Зеленский (фото - Сергей Долженко/ЕРА)

Президент Владимир Зеленский поздравил бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца с победой его партии на парламентских выборах. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Поздравления Себастиану Курцу с исторической победой на парламентских выборах в Австрии. Будем рады сотрудничеству с вами и новым правительством Австрии", - отметил Зеленский.