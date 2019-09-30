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Зеленский отреагировал на победу Курца на парламентских выборах

Зеленский отреагировал на победу Курца на парламентских выборах - Фото
Владимир Зеленский (фото - Сергей Долженко/ЕРА)
30.09.2019, 11:47

Партия экс-канцлера Австрии лидирует на выборах в парламент страны

Президент Владимир Зеленский поздравил бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца с победой его партии на парламентских выборах. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Поздравления Себастиану Курцу с исторической победой на парламентских выборах в Австрии. Будем рады сотрудничеству с вами и новым правительством Австрии", - отметил Зеленский.

  • 30 сентября на внеочередных парламентских выборах в Австрии больше мест получила консервативная Австрийская народная партия. Пока не ясно, с кем мог бы создать коалиционное правительство ее лидер Курц.
  • По предварительным данным, без подсчета голосов, отданных по почте, Австрийская народная партия набирает на выборах более 38% голосов, левоцентристская Социал-демократическая партия Австрии  - 21,5%, правая популистская Партия свободы Австрии  - более 17%.
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Себастьян курц Владимир Зеленский выборы австрия
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