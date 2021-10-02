Зеленский оценил работу Слуги народа на 3+, свою — на 7-8, по разным шкалам: видео

Президент Владимир Зеленский дал оценку работе партии Слуга народа и своей собственной за два года. В комментарии корреспонденту Украинской правды он сказал, что оценивает партию на 3+.

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"Не все гладко... Действительно, не хватает опыта. Я вижу большое количество людей, которые очень сильно подтянулись. Есть мощные люди, которых, извините за такие слова, никогда в Украине не было, не было много таких людей. С точки зрения цифровизации, инфраструктуры, энергетики, в таких боях и конкуренции, которые у нас есть на международной арене я считаю, что у нас люди очень опытные", — прокомментировал Зеленский.

На вопрос, сколько бы он поставил партии Слуга народа по пятибальной шкале, Зеленский ответил, что 3+.

Относительно оценки своей работы президент сказал, что после первого года каденции было "замедление" реформ. Самым сложным он назвал взаимодействие с Верховной Радой.

"Сложная ситуация с регламентом. Регламент — это то, что может похоронить украинскую экономику", – сказал Зеленский.

На просьбу поставить оценку себе, глава государства сказал: "Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку. 7-8, так говорят? По 12-балльной. Я думаю, я там где-то в середине".

Согласно сентябрьскому опросу КМИС, за Зеленского готовы проголосовать 33,3% украинцев. На президентских выборах в 2019 году за него проголосовали 73%.

За Слугу народа, согласно тому же опросу КМИС, сейчас готовы проголосовать 20% избирателей. На парламентских выборах 2019 года партию поддержали 43,1% избирателей.

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Вадим Ребрина

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