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Зеленский ответил, боится ли он умереть и о последствиях: Я думаю, что это будет нехорошо

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 10:25
Зеленский ответил, боится ли он умереть и о последствиях: Я думаю, что это будет нехорошо - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот по видео)

Президент Владимир Зеленский ответил, боится ли он умереть и что произойдет, если Россия сможет его убить. Он отметил, что чувствует ответственность перед своими детьми и страной. Фрагмент интервью опубликовал Пол Ронцгеймер, заместитель главного редактора немецкого издания BILD-Zeitung.

Журналист спросил Зеленского, боится ли он умереть и что будет, если его убьет Россия.

"Я не думаю об этом. Я боюсь умереть, как и все люди, потому что жить лучше", – ответил президент.

Зеленский отметил, что также несет "очень большую ответственность".

"Начиная с моих детей. Конечно, они боятся, потому что мы любим друг друга – и это все. Мы любим друг друга, и очень трудно представить, как жить друг без друга до конца нашей жизни", – заметил он.

Зеленский также сказал, что чувствует ответственность как глава государства.

"И, конечно, чувствую ответственность за страну. Поскольку я лидер, я президент. И, конечно, для страны это будет [гибель президента], я думаю, что это будет нехорошо", – подытожил он.

  • 7 июня 2023 года Зеленский заявил, что каждый погибший на временно оккупированной территории из-за наводнения, вызванного подрывом оккупантами Каховской ГЭС, – это приговор международным организациям, призванным оказывать помощь пострадавшим.

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Артём Джерипа
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Владимир Зеленскийвойна
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