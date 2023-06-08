Зеленський відповів, чи боїться він померти та про наслідки: Я думаю, що це буде недобре

Президент Володимир Зеленський відповів, чи боїться він померти та що станеться, якщо Росія зможе його вбити. Він зазначив, що відчуває відповідальність перед своїми дітьми та країною. Фрагмент інтерв'ю опублікував Пол Ронцгеймер, заступник головного редактора німецького видання BILD-Zeitung.

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Журналіст запитав Зеленського, чи боїться він померти та що буде, якщо його вб'є Росія.

"Я не думаю про це. Я боюся померти, як і всі люди, бо жити краще", – відповів президент.

Зеленський зазначив, що також несе "дуже велику відповідальність".

"Починаючи з моїх дітей. Звичайно, вони бояться, тому що ми любимо одне одного — і це все. Ми любимо один одного, і дуже важко уявити, як жити один без одного до кінця нашого життя", – зауважив він.

Зеленський також сказав, що відчуває відповідальність як глава держави.

"І, звичайно, відчуваю відповідальність за країну. Оскільки я лідер, я президент. І, звичайно, для країни це буде [загибель президента], я думаю, що це буде недобре", – підсумував він.

7 червня 2023 року Зеленський заявив, що кожен загиблий на тимчасово окупованій території через повінь, спричинену підривом окупантами Каховської ГЕС, – це вирок міжнародним організаціям, покликаним надавати допомогу постраждалим.

Президент повідомив, що Росія "спричинила катастрофу" та максимізує шкоду від неї на окупованій частині Херсонщини.

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