Зеленский ответил на петицию о "добровольно-принудительной" вакцинации: Все по закону

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о полной отмене карантина и "добровольно-принудительной" вакцинации против коронавируса. Глава государства заявил, что введенные в стране меры противодействия распространению COVID-19 не противоречат законодательству. Ответ опубликован на сайте президента.

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В ответе на петицию сказано, что автор предлагает отменить карантин и другие меры противодействия COVID-19 в связи с тем, что, по его мнению, эта болезнь может быть "фейковой".

Зеленский отметил, что украинское законодательство предусматривает в случае распространения отдельных особо опасных инфекционных заболеваний введение обязательных медосмотров, прививок и карантина.

Карантинные ограничения в Украине и вакцинация предусмотрены законами о защите населения от инфекционных болезней и об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения, а также регулируются постановлениями Кабмина, указами президента и решениями СНБО.

Таким образом, отметил Зеленский, общественные отношения по обеспечению санитарного и эпидемического благополучия, правовые, организационные и финансовые основы деятельности властей, предприятий, учреждений и организаций урегулированы законодательством.

"Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции. Берегите себя и своих родных", – добавил Зеленский.

Это уже не первая петиция о "принудительной" вакцинации на сайте президента. В октябре Зеленский давал ответ на подобную - автор просил ввести криминальную ответственность за "принудительную" вакцинацию. Зеленский сказал, что обратился к спикеру Рады и премьер-министру с просьбой организовать обработку изложенных в петиции предложений.

9 декабря в Украине расширили список профессий с обязательной вакцинацией. Без COVID-документов украинцам недоступны ряд услуг в желтой и красной зонах карантина.

Сейчас на рассмотрении президента находится еще одна петиция - "Отмена принудительной вакцинации населения". Ее автор заявляет, что "не должно быть такого, что люди вакцинируются просроченными вакцинами под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы".

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Оксана Житнюк

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