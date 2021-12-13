Две петиции об от отмене "принудительной" вакцинации набрали по 25 000 подписей – теперь их должен будет рассмотреть президент Владимир Зеленский. Петиции размещены на сайте главы государства.

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Одна из петиций набрала 25 444 подписи и уже находится на рассмотрении, вторая – 25 120 подписей, она в статусе ожидания рассмотрения.

В тексте петиции "Полная отмена карантина и добровольно-принудительной вакцинации от COVID-19" автор заявляет о требовании полностью отменить карантин, "бессмысленный" масочный режим и вакцинацию, "которая уже стала принудительной для некоторых слоев населения", а также "оставить вакцинацию только для желающих и только на платной основе". Также автор хочет, чтобы в Украине прекратили вести статистику заболеваемости и запретили упоминание коронавируса в новостях. При этом автор петиции называет ковид, от которого с начала эпидемии в Украине умерли 91 215 человек, "фейковой болезнью".

Автор петиции "Отмена принудительной вакцинации населения" заявляет, что "не должно быть такого, что люди вакцинируются просроченными вакцинами под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы".

Каких-либо объяснений по поводу якобы использования "просрочки" в тексте петиции нет. Тем временем Минздрав регулярно отчитывается об утилизации просроченной вакцины и сроках годности доз, которые есть в наличии.

Это уже не первые петиции о "принудительной" вакцинации на сайте президента. В октябре Зеленский давал ответ на подобную - автор просил ввести криминальную ответственность за "принудительную" вакцинацию. Зеленский сказал, что обратился к спикеру Рады и премьер-министру с просьбой организовать обработку изложенных в петиции предложений.

9 декабря в Украине расширили список профессий с обязательной вакцинацией. Без COVID-документов украинцам недоступны ряд услуг в желтой и красной зонах карантина.

СНБО прогнозирует, что новый омикрон-штамм может появиться в Украине уже на этой неделе.

МОЗ напоминает, что вакцинация – единственный эффективный способ защитить себя от коронавируса. Полный курс вакцинации прошли уже более 12 млн украинцев.

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Оксана Житнюк

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