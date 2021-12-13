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Две петиции об от отмене "принудительной" вакцинации набрали по 25 000 подписей

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 20:53
Две петиции об от отмене
Акция антивакцинаторов в центре Киева (фото - Yan Dobronosov, Facebook)

Две петиции об от отмене "принудительной" вакцинации набрали по 25 000 подписей – теперь их должен будет рассмотреть президент Владимир Зеленский. Петиции размещены на сайте главы государства.

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Одна из петиций набрала 25 444 подписи и уже находится на рассмотрении, вторая – 25 120 подписей, она в статусе ожидания рассмотрения.

В тексте петиции "Полная отмена карантина и добровольно-принудительной вакцинации от COVID-19" автор заявляет о требовании полностью отменить карантин, "бессмысленный" масочный режим и вакцинацию, "которая уже стала принудительной для некоторых слоев населения", а также "оставить вакцинацию только для желающих и только на платной основе". Также автор хочет, чтобы в Украине прекратили вести статистику заболеваемости и запретили упоминание коронавируса в новостях. При этом автор петиции называет ковид, от которого с начала эпидемии в Украине умерли 91 215 человек, "фейковой болезнью".

Две петиции об от отмене "принудительной" вакцинации набрали по 25 000 подписей

Автор петиции "Отмена принудительной вакцинации населения" заявляет, что "не должно быть такого, что люди вакцинируются просроченными вакцинами под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы".

Каких-либо объяснений по поводу якобы использования "просрочки" в тексте петиции нет. Тем временем Минздрав регулярно отчитывается об утилизации просроченной вакцины и сроках годности доз, которые есть в наличии.

Две петиции об от отмене "принудительной" вакцинации набрали по 25 000 подписей
  • Это уже не первые петиции о "принудительной" вакцинации на сайте президента. В октябре Зеленский давал ответ на подобную - автор просил ввести криминальную ответственность за "принудительную" вакцинацию. Зеленский сказал, что обратился к спикеру Рады и премьер-министру с просьбой организовать обработку изложенных в петиции предложений.
  • 9 декабря в Украине расширили список профессий с обязательной вакцинацией. Без COVID-документов украинцам недоступны ряд услуг в желтой и красной зонах карантина.
  • СНБО прогнозирует, что новый омикрон-штамм может появиться в Украине уже на этой неделе.
  • МОЗ напоминает, что вакцинация – единственный эффективный способ защитить себя от коронавируса. Полный курс вакцинации прошли уже более 12 млн украинцев.

Читайте также: Украинцы 60+ смогут потратить "ковидную" 1000 грн на лекарства – Зеленский

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский вакцинация петиция коронавирус COVID-19
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