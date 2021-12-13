Коронавирус. В Украине более 4000 новых заболевших, лидеры – Киев и Одесская область

За прошедшие сутки, 12 декабря, в Украине выявили 4073 (днем ранее – 5275) заболевших COVID-19. Больше всего новых пациентов с коронавирусом – в Киеве (570), Одесской (394) и Волынской (310) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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По всей стране умерли 188 больных COVID-19 (днем ранее – 238), выздоровели – 9966 (11 626), были госпитализированы – 1456 (2566).

За сутки сделали 29 677 тестов на коронавирус (44 861).

На утро 13 декабря в Украине выявили 3 563 165 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 91 215 человек, выздоровели – 3 205 879.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 570 больных COVID-19 за сутки (днем раньше – 461);

Винницкая область – 120 (206);

Волынская – 310 (314);

Днепропетровская – 283 (376);

Донецкая – 107 (214);

Житомирская – 189 (248);

Закарпатская – 111 (146);

Запорожская – 130 (210);

Ивано-Франковская – 146 (231);

Киевская – 160 (259);

Кировоградская – 125 (155);

Луганская – 4 (15);

Львовская – 186 (275);

Николаевская – 236 (239);

Одесская – 394 (311);

Полтавская – 201 (296);

Ровенская – 57 (101);

Сумская – 76 (158);

Тернопольская – 107 (179);

Харьковская – 140 (174);

Херсонская – 21 (49);

Хмельницкая – 86 (240);

Черкасская – 225 (178);

Черновицкая – 61 (103);

Черниговская – 28 (137).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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