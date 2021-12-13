Коронавирус. В Украине более 4000 новых заболевших, лидеры – Киев и Одесская область
За прошедшие сутки, 12 декабря, в Украине выявили 4073 (днем ранее – 5275) заболевших COVID-19. Больше всего новых пациентов с коронавирусом – в Киеве (570), Одесской (394) и Волынской (310) областях, передает пресс-служба Минздрава.
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По всей стране умерли 188 больных COVID-19 (днем ранее – 238), выздоровели – 9966 (11 626), были госпитализированы – 1456 (2566).
За сутки сделали 29 677 тестов на коронавирус (44 861).
На утро 13 декабря в Украине выявили 3 563 165 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 91 215 человек, выздоровели – 3 205 879.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 570 больных COVID-19 за сутки (днем раньше – 461);
Винницкая область – 120 (206);
Волынская – 310 (314);
Днепропетровская – 283 (376);
Донецкая – 107 (214);
Житомирская – 189 (248);
Закарпатская – 111 (146);
Запорожская – 130 (210);
Ивано-Франковская – 146 (231);
Киевская – 160 (259);
Кировоградская – 125 (155);
Луганская – 4 (15);
Львовская – 186 (275);
Николаевская – 236 (239);
Одесская – 394 (311);
Полтавская – 201 (296);
Ровенская – 57 (101);
Сумская – 76 (158);
Тернопольская – 107 (179);
Харьковская – 140 (174);
Херсонская – 21 (49);
Хмельницкая – 86 (240);
Черкасская – 225 (178);
Черновицкая – 61 (103);
Черниговская – 28 (137).
Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- На прошлой неделе в Украине усилили карантин в регионах желтой зоны, а также начали отстранять от работы непривитых сотрудников из трех новых категорий профессий.
- С 7 декабря Киев и восемь областей вышли из красной зоны карантина. Сейчас в них действует желтая зона.
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