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Коронавирус. В Украине сократилась оранжевая зона карантина и расширилась желтая

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2021, 10:52
Коронавирус. В Украине сократилась оранжевая зона карантина и расширилась желтая - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В Украине расширилась желтая зона коронавирусного карантина: в сравнении со вчерашним днем в нее перешла из оранжевой Одесская область. Об этом говорится в данных на сайте Минздрава.

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На утро 11 декабря в Украине действуют такие зоны карантина:

Желтая: Киев, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая.

Красная: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская.

Оранжевая: Донецкая.

Коронавирус. В Украине сократилась оранжевая зона карантина и расширилась желтая

Главное отличие красной и желтой зоны карантины заключается в требовании к COVID-сертификатам о вакцинации, которые позволяют избежать ограничений. В красной зоне требуются две дозы прививки, в желтой – достаточно одной.

Оранжевая зона сигнализирует, что регион скоро может перейти из желтой в красную, а власти могут вводить дополнительные меры по контролю за карантином.

Инфографики с карантинными ограничениями можно увеличить, кликнув на них.

Коронавирус. В Украине сократилась оранжевая зона карантина и расширилась желтая

Коронавирус. В Украине сократилась оранжевая зона карантина и расширилась желтая

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Марк Сировой
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коронавирус карантин желтая зона оранжевая зона красная зона одесская область
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