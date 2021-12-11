Коронавирус. В Украине более 10 000 новых заболевших, лидиуют Киев и Одесская область
За прошедшие сутки, 10 декабря, в Украине выявили 10 133 заболевших коронавирусом (днем ранее – 11 327). Больше всего новых больных COVID-19 – в Киеве (1203), Одесской (697), Полтавской (597) и Черкасской (507) областях, передает пресс-служба Минздрава.
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За сутки умерли 446 заразившихся (днем ранее – 442), выздоровели – 25 861 (24 456), были госпитализированы – 2307 (2551).
По всей стране сделали 84 200 тестов (71 780): методом ПЦР – 40 267, ИФА – 10 386, экспресс-тестов – 33 547.
На утро 11 декабря в Украине зафиксировали 3 553 817 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 90 789 человек, выздоровели – 3 184 287.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 1203 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 1472);
Винницкая – 378 (326);
Волынская – 573 (434);
Днепропетровская – 566 (742);
Донецкая – 571 (724);
Житомирская – 214 (336);
Закарпатская – 329 (404);
Запорожская – 513 (547);
Ивано-Франковская – 252 (328);
Киевская – 567 (576);
Кировоградская – 162 (153);
Луганская – 115 (121);
Львовская – 581 (575);
Николаевская – 323 (336);
Одесская – 697 (647);
Полтавская – 597 (712);
Ровенская – 323 (331);
Сумская – 309 (341);
Тернопольская – 172 (235);
Харьковская – 328 (424);
Херсонская – 94 (134);
Хмельницкая – 274 (390);
Черкасская – 597 (622);
Черновицкая – 115 (117);
Черниговская – 280 (300).
Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- На этой неделе в Украине усилили карантин в регионах желтой зоны, а также начали отстранять от работы непривитых сотрудников из трех новых категорий профессий.
- С 7 декабря Киев и восемь областей вышли из красной зоны карантина. Сейчас в них действует желтая зона.
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