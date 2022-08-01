Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете выдавать повестки на блокпостах, АЗС и на улице. Он обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой "комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос".

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Президент напомнил, что осуществляет общее руководство в сфере мобилизации государства. Он определяет цель, задачи, вид, объемы, порядок и сроки проведения мобилизации.

Организационное руководство мобилизацией осуществляется правительством. Непосредственное руководство по реализации мер мобилизации осуществляется в центральных органах исполнительной власти, других государственных органах иx руководителями, а в Вооруженных Силах Украины, других военных формированиях осуществляется центральными органами управления соответствующих воинских формирований.

Мероприятия по мобилизации планирует и осуществляет Минобороны через Генштаб ВСУ.

Зеленский также отметил, что порядок оповещения военнообязанных об их призыве на военную службу во время мобилизации и вручения повесток (сообщений) регулируется соответствующими актами Кабмина, Минобороны и Генштаба ВСУ.

"Учитывая изложенное, я обратился к премьер-министру Д. Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос в контексте соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе", – сказано в ответе президента.

16 июля начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач пояснил, что военные комиссары раздают повестки в общественных местах, потому что это более эффективно, чем ходить по домам военнообязанных.

Министр обороны Алексей Резников уверяет, что в большинстве случаев вручение повесток происходит только для уточнения информации о военнообязанных.





Вадим Ребрина

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