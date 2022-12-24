Зеленский ответил на видео Сунака: Мы чувствуем вашу поддержку – вместе победим зло

Украинцы чувствуют поддержку британского народа и настроены вместе победить зло. Так президент Владимир Зеленский отреагировал в Twitter на видео от премьера Британии Риши Сунака с поздравлением украинцев с Рождеством.

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Президент заявил, что благодарен Сунаку и всему британскому народу.

"Мы чувствуем вашу поддержку. Мы чувствуем свет и тепло ваших сердец. Свет всегда побеждает тьму. Поэтому вместе мы победим зло и восстановим мир в Украине, Европе и во всем мире. Счастливого Рождества, друзья!" – подытожил Зеленский.

Британия обещает поставить Украине сотни тысяч боеприпасов в 2023 году для борьбы с РФ.

Тем временем армия России страдает от нехватки боеприпасов, говорят в британской разведке.

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Марко Сировой

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