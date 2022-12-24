Зеленский ответил на видео Сунака: Мы чувствуем вашу поддержку – вместе победим зло
24.12.2022, 10:41
Риши Сунак на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве (Фото - скриншот из видео)
Украинцы чувствуют поддержку британского народа и настроены вместе победить зло. Так президент Владимир Зеленский отреагировал в Twitter на видео от премьера Британии Риши Сунака с поздравлением украинцев с Рождеством.
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Президент заявил, что благодарен Сунаку и всему британскому народу.
"Мы чувствуем вашу поддержку. Мы чувствуем свет и тепло ваших сердец. Свет всегда побеждает тьму. Поэтому вместе мы победим зло и восстановим мир в Украине, Европе и во всем мире. Счастливого Рождества, друзья!" – подытожил Зеленский.
- Британия обещает поставить Украине сотни тысяч боеприпасов в 2023 году для борьбы с РФ.
- Тем временем армия России страдает от нехватки боеприпасов, говорят в британской разведке.
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