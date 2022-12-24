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Зеленский ответил на видео Сунака: Мы чувствуем вашу поддержку – вместе победим зло

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2022, 10:41
Зеленский ответил на видео Сунака: Мы чувствуем вашу поддержку – вместе победим зло - Фото
Риши Сунак на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве (Фото - скриншот из видео)

Украинцы чувствуют поддержку британского народа и настроены вместе победить зло. Так президент Владимир Зеленский отреагировал в Twitter на видео от премьера Британии Риши Сунака с поздравлением украинцев с Рождеством.

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Президент заявил, что благодарен Сунаку и всему британскому народу.

"Мы чувствуем вашу поддержку. Мы чувствуем свет и тепло ваших сердец. Свет всегда побеждает тьму. Поэтому вместе мы победим зло и восстановим мир в Украине, Европе и во всем мире. Счастливого Рождества, друзья!" – подытожил Зеленский.

Читайте также: Сунак: Призывы России к перемирию сегодня бессмысленны, нужно дать Украине больше оружия

Марко Сировой
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Владимир Зеленский риши сунак рождество война
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