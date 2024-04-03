Зеленский ответил противникам атак по территории РФ: Приезжайте в Харьков, потом осуждайте

Зеленский заявил, что осуждения со стороны международного сообщества не привели к уменьшению российских атак

Владимир Зеленский (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Запад должен поддерживать удары дронов по территории России, а не осуждать Украину. Об этом он сказал на брифинге с президентом Финляндии Александром Стуббом.

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По его словам, Украина "очень благодарна разным международным организациям за то, что они постоянно что-то осуждают".

"Некоторые поднимают вопрос ударов по НПЗ. Очень просто можно ответить организациям, мне кажется, чтобы понять, как выжить в Харькове без света и воды, то нужно приехать и попробовать, а потом думать, осуждать или нет", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия понимает только язык силы.

"Все осуждения не привели к уменьшению атак России. Они понимают только, когда есть мощный ответ. Я считаю, что Запад должен поддерживать украинские ответы", — заявил глава государства.

Утром 2 апреля беспилотники атаковали российское предприятие в Елабуге, выпускающее дроны. Собеседник LIGA.net в Минобороны заявил, что за этими ударами стоит ГУР.

Позже собеседник в ГУР уточнил последствия атаки: производственные мощности предприятия получили серьезные повреждения.

В тот же день беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске. Собственные источники LIGA.net сообщили, что это совместная операция Службы безопасности Украины и ГУР.

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